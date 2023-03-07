السكة الحديد تصدر بيانا تفصيليا بحادث قطار محطة قليوب

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادى بمحطة قليوب لمقابلة قطار550 تجاوز السائق السيمافور المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.

ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث، والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين، وحصر أعداد الوفيات.

هذا وقد تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.