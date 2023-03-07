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وزير التعليم: ملتزمون بتوفير حق التعليم لكل طفل على أرض مصر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:53 م
وزير التعليم: ملتزمون بتوفير حق التعليم لكل طفل على أرض مصر لقاء الوزير
كتب محمود طه حسين

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التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، لإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

 

وقال الدكتور رضا حجازي، إن محاور رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل على أرض مصر.

 

وأضاف حجازى، أن الوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب للمساهمة وتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة التي ستمكننا من المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي علي أهمية الحوار الوطني والتأكيد بأن استراتيجية الوزارة تحقق الرؤية وتضع مؤشرات قياس للمشاريع التعليمية التي تحتويها الاستراتيجية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوي، أن مصر وضعت رؤية لتطوير التعليم وهي ضمن رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة مكونة من 5 محاور ولكنها لم تُطبق بشكل متكامل حتي الآن ولكنه يري جهود الوزارة ويساندها في اكتمال تطبيق الرؤية.

 

وأضاف بدراوي، أن المحور الأول منها هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز، والثاني حوكمة إدارة التعليم والانتقال إلى اللامركزية واعتبار المدرسة هي محور التطوير، والمحور الثالث هو الرقمية وتعني أسلوب ومنهجية للطالب والمعلم في نقل المعلومة والتواصل، مضيفًا أن المحور الرابع هو بناء الإنسان الذي يحترم التعددية ويعمل في فريق، المتسارع المبتكر المبدع وهو ما لا يمكن أن يحدث بدون معايشة داخل مؤسسات التعليم مع مدرسين يتفهمون ويمارسون دورهم المتجدد في صنع الشخصية، وأخيرًا القدرة التنافسية من أجل المنافسة إقليميًا وعالميًا، كل محور من هذه المحاور به أهداف رئيسية وفرعية ومدة زمنية ووسائل قياس ومسئولية تنفيذية وتمويل.


التربية والتعليم

الحوار الوطني

توفير التعليم لكل طفل

اخبار مصر



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