وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وأن فئات الكوبونات 50 ‏و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد يمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض أهلا ‏رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف التقرير ‏الوارد أنه يمكن أيضًا صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصرى ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى، أن ‏مستلزمات شهر رمضان متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية منها البلح يبدأ من 18 جنيها، وقمر الدين بـ45 جنيها ‏والبلح النصف جاف بـ28 جنيها، وجوز الهند من 68 جنيها وأن شنط أهلا رمضان تتوفر أيضا بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار متفاوته تبدأ من 85 حتي 200 جنيه، حسب مكوناتها.



صرف الكوبونات والسلع الخاصة



طرح الكوبونات



كوبون 50 جنيه وكوبون 100 جنيه



كوبون 150 وكوبون 200