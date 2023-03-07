وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب ..صور

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت 2023" في دورته الثانية عشر الذى انطلق اليوم الثلاثاء، وينعقد على مدار يومين، حيث يعتبر الملتقى من أكبر ملتقيات التعليم العالى بمصر والمنطقة العربية.

وتأتى الدورة الثانية عشرة من الملتقى تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة، حيث يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وبنها وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، إن العولمة وتدويل التعليم الجامعي واقتصاد ومجتمع المعرفة وظهور تصنيفات محلية ودولية للجامعات في زيادة حدة التنافس بين الجامعات عالميا وإقليميا ومحليا ويجبر المؤسسات التعليم العالي في مختلف العالم إلى تحسين خدماتها لتلبية احتياجات طلاب وترقية وزيادة تتافسيتها في السوق وذلك من خلال معايير للجودة وابتداع آليات المحافظة على كينونتها عن طريق تجويد أنشطتها ومخرجتها.

وأشار سلامة ، إلى أن هذا السبب برزت أهمية معارض التعليم كوسيلة يلتقي من خلالها الطلاب وأولياء الأمور في المرور على الجامعات بمقارها المختلفة الآن، موضحا أن المعارض تعد أكبر تجمع لعدد من الجامعات في مكان وأحد، كما أن ملتقي ايديوجت يعد منصة مثالية لذلك لتجمع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعية في مكان واحد.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المعرض نظرًا لكونه من أهم معارض الجامعات والتدريب في مصر حيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبية والجهات المانحة مما يعطي الطلاب الفرصة لتحديد دراستهم الجامعية حيث يتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب عقد النقاشات مع الطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج وأنظمة الدراسة بها.

وأشار الخشت، إلى أن الجامعة تعمل على جذب الطلاب المصريين والأجانب للالتحاق بها، والتأكيد على مواكبة برامج الجامعة لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، منوها بأن الجامعة عملت على استحداث العديد من البرامج الدراسية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ونوه بأن الجامعة ستطرح برامجها التي أعلنت عنها خلال فعاليات الملتقى، لافتا إلى أن الفرع الدولي للجامعة به العديد من البرامج وشراكة دولية مع كبرى جامعات العالم.

في السياق ذاته، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مشاركة الجامعة في الملتقى والمعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.

وشدد المتيني، على أن مشاركة الجامعة في الملتقى، يعزز آليات وفلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع وبما يوفر فرص حقيقية للطلاب والخريجيين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض إيديو جيت يشهد دائما إقبالاً كثيفاً من طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن الأكاديمية حققت تقدما كبيرا في التصنيفات الدولية بأنواعها و تقدم برامج دراسية بشراكات مع جامعات دولية مرموقة، مشيرا إلى أنه سيتم إلقاء محاضرات على مدار أيام الملتقى عن البرامج والتخصصات

وكشف الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، عن مشاركة الجامعات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها حديثا لأول مرة بالمعرض.

ولفت شمس الدين، إلى أن تلك الجامعات تتيح تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات عالمية من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وفرنسا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة وكذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وكان ملتقى إيديوجيت قد استضاف في نسخه الناجحة السابقة بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وزارة التعليم الإماراتية، دبي إكسبو، مؤسسة كيو أس للتصنيف الدولي التي كرمت وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم في التصنيف العالمي للجامعات.



افتتاح الملتقى والمعرض الدولى



جانب من الملتقى



جانب من تواجد الوزير



وزير التعليم العالى فى الملتقى