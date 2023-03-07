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محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. والسكة الحديد: اصطدم بحاجز التصادم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:10 م
محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. والسكة الحديد: اصطدم بحاجز التصادم
كتب سيد الخلفاوى وإبراهيم سالم

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية مكان اصطدام قطار برصيف محطة قليوب، فيما أكد مصدر بالسكة الحديد أن القطار رقم 557 تجاوز الوقوف بمحطة قليوب، مساء اليوم، وهو ما ادى الى التصادم بحاجز التصادم الموجود بالمحطة.

 

وأضاف المصدر لـ اليوم السابع ان التصادم ادى لخروج العربة الأولى عن القضبان، مشيرا الى أن هيئة السكة الحديد ستصدر بيانا بعد قليل عن الإصابات وتفاصيل الحادث.

 

وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

 

وتتعامل هيئة السكة الحديد الان مع الحادث بمحط قليوب القليوبية، بعد تصادم القطار بالحاجز، مؤكدة ان التصادم كان بالحاجز وليس بقطار آخر.

 

 

 


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