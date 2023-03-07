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في متابعة لحادث قطار قليوب..

الصحة: ارتفاع وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتين.. واستقرار حالة المصابين

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:25 م
الصحة: ارتفاع وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتين.. واستقرار حالة المصابين حادث قطار قليوب
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.


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