وزير السياحة يحث منظمى الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية فى مصر

كتب محمد أسعد

استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي سيعقدها خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، بعقد عدة لقاءات مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية، حيث التقي ب Sebastian Ebel المدير التنفيذي لمجموعة TUI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة، و Thomas Bösl رئيس (QTA ) The Quality Travel Alliance أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا، وRalph Schiller المدير التنفيذي لمجموعة FTI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة والتي تعد من أكبر الشركات الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والمدير التنفيذي لشركة Coral Travel وعدد من مسئولي الشركة.

وخلال هذه اللقاءات، اطلع الوزير على الخطط التشغيلية لمنظمي الرحلات ولاسيما للموسم السياحي الصيفي القادم، كما استمع لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة المصرية، مستعرضاً ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات، وأهداف الوزارة واستراتيجيتها لتنمية السياحة في مصر والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بالأماكن السياحية والأثرية بمصر.

كما استعراض خطط وزارة الطيران المدني لزيادة رحلات الطيران الداخلي للربط بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض التطورات التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والسكك الحديدية، كما تحدث عن تطوير وتجهيز البنية بالمقاصد السياحية المختلفة لتكون مستعدة لاستقبال السائحين الفرادى.

وخلال اللقاءات حث الوزير منظمي الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، بما يخدم خططهم في التوسع في المقصد السياحي المصري ويساعد على زيادة التدفق السياحي إليه.

وأشار الوزير أيضا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الدور الرقابي في مصر لزيادة كفائته في قطاع السياحة بما يساهم في تشجيع فرص الاستثمار السياحي بها، مستعرضاً بعض الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة.

كما تطرق اللقاء للتسهيلات التي تقدمها الوزارة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، والحملات الترويجية المشتركة، كما تم الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر قريباً والتي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها خلال عام 2021 والتي تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري كمقصد شاب ونابض بالحياة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد افتتح صباح اليوم الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB كما قام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة.