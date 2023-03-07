اليوم السابع
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وزير التموين: ‏15 مارس افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:09 م
وزير التموين: ‏15 مارس افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر الدكتور علي المصيلحى – وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا  رمضان" الرئيسي بمدينة نصر سيتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى ‏مدبولى فى ‏‏15 من الشهر الجارى، بعد استكمال عمليات التجهيز، ‏على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالى مباشرة 16 مارس، وأن المعرض سيمتدد حتى الـ 21 ‏من نفس ‏الشهر.‏

وأضاف وزير التموين أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة لافتا الى ، أن ‏انشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏وتحت ‏رعاية  الدكتور رئيس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولى.‏

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى ‏‏455 ‏معرض ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى ‏30 %.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، أن السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأشار ‏الى وجود 250 ‏سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول ‏إلى ‏المواطنين بها بتخفيضات ‏المعارض الموجودة بالمراكز والمدن. 


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