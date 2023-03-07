وزير التموين: ‏15 مارس افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر سيتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى فى 15 من الشهر الجارى، بعد استكمال عمليات التجهيز، على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالى مباشرة 16 مارس، وأن المعرض سيمتدد حتى الـ 21 من نفس الشهر.
وأضاف وزير التموين أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن والزيوت وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة لافتا الى ، أن انشاء المعرض يأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرض منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30 %.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، أن السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأشار الى وجود 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول إلى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن.
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