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أخبار × 24 ساعة.. بدء التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف

الخميس، 16 مارس 2023 12:14 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
الزراعة: 75 مليار جنيه دعم للمزارع من السماد الآزوتى خلال 3 سنوات
 
التموين: مخزون مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر
 
التموين: زيادة حافز توريد بنجر السكر بقيمة 75 جنيها لكل طن
 
الزراعة: الاكتفاء الذاتى من الأسمدة يحقق نسبة كبيرة فى التوسع الزراعى
 
الزراعة: مصنع الأسمدة الأزوتية يساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية
 
"الزراعة": مجمع الأسمدة الأزوتية يخدم استراتيجية الدولة فى التوسعات الزراعية
 
وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة
 
النقل: 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بتطوير ميناءى السخنة والدخيلة
 

 


اخبار 24 ساعه

وزير التموين

وزاره التموين

السلع الغذائيه

بنجر السكر

الزراعه



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