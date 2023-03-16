أخبار × 24 ساعة.. بدء التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الزراعة: 75 مليار جنيه دعم للمزارع من السماد الآزوتى خلال 3 سنوات
التموين: مخزون مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر
التموين: زيادة حافز توريد بنجر السكر بقيمة 75 جنيها لكل طن
الزراعة: الاكتفاء الذاتى من الأسمدة يحقق نسبة كبيرة فى التوسع الزراعى
الزراعة: مصنع الأسمدة الأزوتية يساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية
"الزراعة": مجمع الأسمدة الأزوتية يخدم استراتيجية الدولة فى التوسعات الزراعية
وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة
النقل: 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بتطوير ميناءى السخنة والدخيلة
وزيرة التضامن تعلن غدا أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023
وزير النقل بعد عقد تطوير ميناءى السخنة والدخيلة: سنحول مصر مركزا للتجارة العالمية
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