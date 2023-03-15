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وزير النقل بعد عقد تطوير ميناءى السخنة والدخيلة: سنحول مصر مركزا للتجارة العالمية

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:26 م
وزير النقل بعد عقد تطوير ميناءى السخنة والدخيلة: سنحول مصر مركزا للتجارة العالمية وزير النقل خلال التوقيع
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، توقيع عقود بين وزارة النقل وعدد من شركات الملاحة العالمية منها إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء الدخيلة.
 
وقال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، أن تطوير ميناءي السحنة والدخيلة سيحول مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحا أن التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر  بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

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