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وزارة الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم يوميا على الاسر الأولى بالرعاية

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:28 م
وزارة الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم يوميا على الاسر الأولى بالرعاية توزيع اللحوم برعاية وزارة الأوقاف- أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك خطة مكبرة لعقد سهرات رمضانية في مراكز الشباب وقصور الثقافة في شهر رمضان  المبارك، مشيرا الى أنة سيتم إحياء سنة الاعتكاف في 6200 مسجد على مستوى الجمهورية .
 
وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم، الاربعاء، أنه سوف يتم افتتاح 91 مسجد في المحافظات يوم الجمعة للفكر المستنير، مشيرا الى أنة سيتم توزيع 10 أطنان لحوم يوميا على الاسر الأولى بالرعاية بداء من الاثنين المقبل حتى نهاية  شهر رمضان المبارك.
 
وتابع:" وزارة الأوقاف أعدت خطة للاستعداد لشهر رمضان، وجرى عقد اجتماع مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور قيادات القطاع الديني كله ، حيث انه جرى الإعلان أنّ صلاة التراويح ستكون في كل المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، وسيكون رمضان هذا العام غير مسبوق في تارخي وزارة الأوقاف بأكمله.

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