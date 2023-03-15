الزراعة: مصنع الأسمدة الأزوتية يساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

محمد شعلان

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في منطقة العين السخنة؛ ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تنفيذ التنمية الزراعية، والإنتاج الزراعي يستلزم مجهودًا ضخمًا في ظل تغيرات مناخية، وندرة مائية.

وأضاف عباس الشناوي، أن أعمال التنمية تستلزم دراسة عن كمية المياه في باطن الأرض، وكمياتها ومحتوياتها وجودتها ونسبة الملوحة بها من أجل بدء أعمال زراعة المحاصيل المطلوبة في الأماكن المستصلحة الجديدة؛ وهي الأمور التي تستلزم وقتًا وجهدًا كبيرًا، متابعا: "استصلاح الفدان في الأراضي الصحراوية؛ يستلزم أكثر من 250 ألف جنيه؛ عن نظيره في الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أننا نأمل أن يتم العمل على زراعة المحاصيل بالطرق الذكية، والتكنولوجيا الحديثة مستقبلاً.

وأوضح عباس الشناوي، أن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية؛ يُساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ الأمر الذي سيُساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.