بدء التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف بدء التقدم لمسابقة العمال 2023م إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية اليوم الاربعاء وذلك وفق الضوابط التالية:

للتقدم فى مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==

علمًا بأن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهى الجهة الوحيدة التى يتم التقدم من خلالها.

شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية

بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

-المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

- وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضارى وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

- المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم

شروط المتقدمين

- العمر: يجب إلا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- مستوى المؤهل: *مؤهل اقل من المتوسط

- المؤهل: *مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية عامة

- *مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومى وجه أول سارية

*الرقم القومى وجه ثانى سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة

*المؤهل الدراسي

* إيصال الإيداع البنكي

*الموقف من الخدمة العسكرية

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونيًا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارًا من 15/ 3/ 2023 حتى 30/ 3/ 2023

الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

أما بالنسبة للإعلان السابق فجار الانتهاء من تدقيق بيانات المرشحين للتعيين، وقريبًا ستعلن أسماء الناجحين فى المسابقة.

ويحق لجميع من تقدم فى الإعلان السابق التقدم فى هذا الإعلان.