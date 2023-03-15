الزراعة: 75 مليار جنيه دعم للمزارع من السماد الآزوتى خلال 3 سنوات

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يحتاج لأنشطة مكملة منها البنية التحتية، إن الدولة تحملت تكلفة دعم خلال الـ 3 سنوات الأخيرة لدعم الفلاح من السماد الآزوتى 75 مليار جنيه.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، أن إقامة هذه المصانع تؤمن احتياجاتى واحتياجات الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على مساحات منزرعة لا تقل عن 3.5 مليون فدان جديدة تحتاج لأسمدة، بالإضافة للأرض القديمة التى تحتاج للأسمدة.

تابع محمد القرش، لو لم نقم بإنشاء هذه المصانع لكان لدينا أزمة فى الأسمدة والغذاء، وهدف إنشاء هذه المصانع هو توفير احتياجات المواطن من المحاصيل، مضيفا أن الدولة تضخ كميات كبيرة من الأسمدة فى الجمعيات الزراعية للمزارعين من الأسمدة بسعر أرخص من السعر العالمى وهو سعر متغير.