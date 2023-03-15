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النقل: 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بتطوير ميناءى السخنة والدخيلة

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:33 م
النقل: 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بتطوير ميناءى السخنة والدخيلة خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، توقيع عقود بين وزارة النقل وعدد من شركات الملاحة العالمية منها إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء الدخيلة.
 
وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروع تطوير مينائى السخنة والدخيلة تقدر بـ1.6 مليار دولار.
 
وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تطوير مينائى السخنة والدخيلة سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحا أن  التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر  بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات.
 
 

ميناء الدخيلة

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