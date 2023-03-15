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التموين: مخزون مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:25 م
التموين: مخزون مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر معارض أهلا رمضان
كتب أحمد عرفة

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كشف المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أن المخزون الاستراتيجي في مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6  أشهر؛ مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية مع توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تتجاوز الـ30%.
 
وأضاف خليل ، خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الاربعاء، أن عدد معارض أهلا رمضان تجاوز 465 معرضا وشادر على مستوى الجمهورية فضلا عن وجود أكثر من 92 سيارة متنقلة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والذي يساعد على وصول القوافل لأكثر المحافظات والمناطق احتياجا.
 
وتابع :" السلاسل التجارية الكبيرة تعاونت واشتركت مع المبادرات الرئاسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسينطلق المعرض الرئيسي في مدينة نصر تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث أن هذا المعرض مستمر حتى 21 مارس بالتعاون مع أكثر من 400 شركة عارضة بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة".
 
وأكمل :" هناك ضخا لأكثر من 25 ألف طن من الأرز في اكثر من 1300 مجمع استهلاكي في جميع أنحاء الجمهورية في  منافذ أهلا رمضان" مشيرا إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتسم باستقرار كبير في الأسعار للسلع الغذائية خاصة وأن مخزون مصر من القمح يكفي حتى قدوم الموسم القادم.

عبد المنعم خليل

السلع

التموين

مصر

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