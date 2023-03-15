الزراعة: الاكتفاء الذاتى من الأسمدة يحقق نسبة كبيرة فى التوسع الزراعى

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أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الدولة المصرية تبذل جهود كبير لتحقيق التنمية الشاملة، ومن ضمن ملفات التنمية الزراعة وشهدت مصر تطور كبير في محور زراعة مساحة الأراضي المنزرعة مما ساعد على تنفيذ مشروعات مثل الريف المصرى وتوشكى ومشروعات سيناء.

وأوضح الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هدف التوسع الزراعي توفير احتياجات المواطن المصري وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي وتحقيق توسعات زراعية كبيرة بدأنا فيها وتستمر، كما أننا نعمل على محور آخر وهو زيادة الكفاءة الإنتاجية للمساحة المنزرعة في مصر.

وتابع: "في هذا التوسع الزراعي في احتياج كبير للأسمدة لذلك محتاجين نوفر الأسمدة، ومجمعات العين السخنة وأبو رواش والفيوم لإنتاج الأسمدة وفرنا فيها شكل من أشكال الاكتفاء ونحقق نسبة كبيرة من الإنتاج وبنعملها عشان يكون عندنا قيمة مضافة مع موارد الأراضي، وعايزين نحقق فرص أكبر وعملية التصنيع عائدها أعلى ولا نترك الفلاح المصري".