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وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:38 م
وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، توقيع عقود بين وزارة النقل وعدد من شركات الملاحة العالمية منها إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء الدخيلة.
 
 
وقال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مشروع تطوير مينائي السخنة والدخيلة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وعوائد مباشرة متوقعة 5 مليار دولار.
 
 
وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن تطوير مينائي السحنة والدخيلة سيحول مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحا أن  التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر  بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات.
 

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