حصاد الوزارات.. إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات.. صور