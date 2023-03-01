اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 05:27 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

إقبال على الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات.. صور

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