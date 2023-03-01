وزارة البيئة تنفذ ورشة عمل حول تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة

كتبت منال العيسوي

نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام، وآليات تطبيق الادارة المتكاملة للزيوت المستعملة للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والمخاطر التى تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة واعادة استخدامها بطريقة غير آمنة، حيث افتتح الورشة الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بحضور ممثلى وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتعزيز نشر مفهوم إعادة التدوير لتقليل حجم المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها.

وأكدت وزيرة البيئة أن اللقاء يهدف إلى التشاور مع أصحاب المصلحة لإحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام، ووضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الادارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيا، ويضمن حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الاستخدام الآدمى، وكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنه على البيئة وصحة المواطن.

وأكد الدكتور طارق العربى على أهمية التصدى لظاهرة جمع زيوت الطعام المستعملة من قبل القطاع غير الرسمى، حيث يمكن للشركات العاملة فى مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، باعتبار الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مضيفا أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات ينفذ حملات توعية للقطاع غير الرسمى بالإجراءات التى يجب اتخاذها للحصول على الترخيص والعمل بشكل رسمى فى هذا المجال، والاشتراطات الواجب توافرها بالسيارات العاملة بالجمع والنقل، وكذلك اشتراطات أماكن التخزين وإعادة التدوير، ومن ضمنها أن تقوم الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للنشاط.

وتضمنت الورشة عرض للوضع الراهن للزيوت المستعملة فى محليا وعالميا، وعرض لقصص نجاح بعض الدول وكيفية الاستفادة منها لتطوير المنظومة، حيث قدمت أحدى الشركات عرض لمقترح تطبيق ادارة زيوت الطعام المستعملة، بما يضمن تحقيق عدم استرجاع هذه الزيوت للاستهلاك الادمى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة كفاءة آليات التجميع الرسمى للزيوت المستعملة لأقصى حد ممكن، ودعم وتطوير الصناعات التى تعتمد على تلك الزيوت كمادة خام، وعلى رأسها البيوديزل والصابون والجلسرين.

تم فتح مناقشة مع أصحاب المصلحة لطرح الاستفسارات حول أكبر المشاكل التى تواجه عملية التجميع، واحتياجات المصانع لزيادة كميات تصنيع البيوديزل من هذه الزيوت المستعملة، والحوافز والسياسات المطلوبة لتشجيع الاستفادة من تلك الزيوت بشكل صحى وآمن.