اليوم السابع
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وزير الرى يشارك فى أسبوع المياه لاستعراض أبرز تحديات القطاع فى مصر

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:14 م
وزير الرى يشارك فى أسبوع المياه لاستعراض أبرز تحديات القطاع فى مصر جانب من الفعالية
كتبت أسماء نصار

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شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى "افتراضياً" في أسبوع المياه الذى ينظمه البنك الدولى لاستعراض أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى مجال المياه، والجهود المبذولة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المحدودة.
 
أكد سويلم على اهتمام مصر بقضايا المياه والمناخ، واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكداً على حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ.
 
وأشار إلى ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمى للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها ، خاصة في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعى المياه والزراعة ، حيث يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل وهو ما يمثل تحدياً كبيراً فى توفير الإحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء.
 
وأكد سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
 
وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.

وزير الرى

المناخ

تغير المناخ

التغيرات المناخية

الامن الغذائي



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