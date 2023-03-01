القوى العاملة: تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضمن حياة كريمة

كتبت – مرام محمد

سلمت وزارة القوى العاملة صباح اليوم الأربعاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ7 أسر لعمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة من 4 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و71 ألف جنيه يستفيد منها 20 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من إحدى شركات التأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً، والتى وصل خلال العام المنقضى 2022 إجماليها إلى 9 ملايين و 470 ألفاً و 670 جنيه استفاد منها 86 من العمالة غير المنتظمة .

وقال بيان صحفي أن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز، قامت بتسليم الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: الجيزة، وقنا، والقاهرة، وكفر الشيخ، وهم: سعد ظريف عزمى بسالى، وعبدالله عيد شبل، وهشام سيد فهمى محمود، ومدحت رمضان محمد.

وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 700 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين، من محافظة قنا، بلغت 371 ألفاً و 336 جنيه، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: أحمد عبد الرحيم محمد، ومحمد طه على غريب، وكرم جمال مدنى عبد المولى.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

حضر تسليم الشهادات من "الوزارة": نشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، واشرف عيد باحث بالإدارة.



تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة ضمن حياة كريمة



تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة



صرف تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة



تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة في 4 محافظات