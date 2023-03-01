اليوم السابع
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انتخاب "عيد مرسال" رئيسا للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:18 م
انتخاب "عيد مرسال" رئيسا للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية عيد مرسال رئيس الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة
كتبت آية دعبس

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اعتمد المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد بفعاليات مؤتمره العام الخامس المنعقد حاليًا بالعاصمة السورية دمشق، خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس 2023، انتخاب المهندس عيد مرسال - رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمنصب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى، وذلك طبقا لدستور الاتحاد العربى ولائحة نظامه الأساسي .
 
ومن جانبه، أعرب المهندس عيد مرسال عن عميق تقديره وامتنانه لوفود الدول العربية المشاركة بفعاليات المؤتمر العام الخامس والبالغ عددهم (9) دول عربية شقيقة ممثلين لـ(17) منظمة نقابة معنية بشأن عمال الزراعة والصناعات الغذائية والصيد بالأقطار العربية الشقيقة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد والتعاون فيما بينهم لمواجهة الصعاب والتحديات التى تمثل حجر عثرة لعمالنا، خاصةً وأننا كعمال للزراعة والصناعات الغذائية نعد بمثابة المكون الرئيسى والأساسى لإمداد سلة الغذاء العربى بشكل خاص والعالمي بوجه عام بمختلف المنتجات الغذائية، لاسيما فى تلك الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
 
واختتم حديثه بأن الاتحاد العربى رئيسا واعضاء منفتحين تماما للتعاون والاستجابة لأية افكار ورؤى من شأنها تعزيز قدرات وآليات وسبل عمل الاتحاد لما فيه خير وصالح العمال العرب الاوفياء.

عيد مرسال

العربى للعاملي بالزراعة والصناعات الغذائية

اتحاد العمال

نقابة العاملين بالزراعة والرى



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