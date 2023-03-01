"القوى العاملة" تعلن عن 190 فرصة عمل جديدة برواتب تزيد عن 4000 جنيه

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، توافر 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، و100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الشركات المذكورة لتوفير فرص العمل للذكور والإناث داخل الشركات وفروعها المختلفة، وتضمنت فرص العمل المتوفرة فى القاهرة: 10 موظف قسم المبيعات، و20 جزار، و20 خباز، و20 شيف جبن، و20 سماك، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الاقل فى المجال براتب يبدأ من 3500 جنيه حتى سن 35 سنة، ويتم التقديم لشغل تلك الوظائف من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها : 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر أو من خلال التواصل على الأرقام 01029022196 – 01144997799، 01069165736، 01028711259.

وأضافت المدير العام، أنه تم توفير 100 فرصة عمل للعمل فى وظيفة (منسقة ميدانية) للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر بمحافظة المنوفية، من حملة المؤهللات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة براتب يبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز والتأمين الصحى والاجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الآسبوعية يومى الجمعة والسبت.