اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"القوى العاملة" تعلن عن 190 فرصة عمل جديدة برواتب تزيد عن 4000 جنيه

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:33 م
"القوى العاملة" تعلن عن 190 فرصة عمل جديدة برواتب تزيد عن 4000 جنيه وزارة القوى العاملة -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، توافر 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، و100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الشركات المذكورة لتوفير فرص العمل للذكور والإناث داخل الشركات وفروعها المختلفة، وتضمنت فرص العمل المتوفرة فى القاهرة: 10 موظف قسم المبيعات، و20 جزار، و20 خباز، و20 شيف جبن، و20 سماك، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الاقل فى المجال براتب يبدأ من 3500 جنيه حتى سن 35 سنة، ويتم التقديم لشغل تلك الوظائف من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها : 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر أو من خلال التواصل على الأرقام 01029022196 – 01144997799، 01069165736، 01028711259.

وأضافت المدير العام، أنه تم توفير 100 فرصة عمل للعمل فى وظيفة (منسقة ميدانية) للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر بمحافظة المنوفية، من حملة المؤهللات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة براتب يبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز والتأمين الصحى والاجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الآسبوعية يومى الجمعة والسبت.


فرص عمل

وظائف

فرص عمل للشباب

القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:56 م

القوى العاملة: إطلاق البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء الوزارة قريبا

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:39 ص

القوى العاملة تنظم غدا ملتقى لتوظيف ذوى الهمم.. رابط التقديم

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:43 ص

القوى العاملة تستعرض جهود مصر فى القضاء على عمالة الأطفال بمؤتمر ساحل العاج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:28 م

"القوى العاملة بدمياط": تسليم عقود عمل لأشخاص من ذوي الهمم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:05 م

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:41 م

"القوى العاملة" تعلن فرصا تدريبية فى مجال السياحة والفنادق.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة