لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



