اليوم السابع
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لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:52 م
لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

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الشائعة:
إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023
 
الحقيقة:
- نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة
 
- أكدت الوزارة تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد 
 
-  توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمى للوزارةلكل مادة مطابق لأسلوب الامتحان
 
- سيتاح لجميع الطلاب الدخول على هذه النماذج وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة
 
- ناشدت الوزارة  الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

 


الشهادة الثانوية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

خليك واعى

اليوم السابع بلس

خليك واعي



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