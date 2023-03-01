لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
الشائعة:
إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023
الحقيقة:
- نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة
- أكدت الوزارة تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد
- توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمى للوزارةلكل مادة مطابق لأسلوب الامتحان
- سيتاح لجميع الطلاب الدخول على هذه النماذج وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة
- ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
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