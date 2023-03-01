التموين: ارتفاع نسب توريد محصول القصب من المزارعين لـ3 ملايين و 676 ألف طن قصب

كتب مدحت وهبة

أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائيه برئاسة اللواء عصام البديوى أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين الي 3 ملايين و 676 الف طن قصب وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي و حتي أمس.

واوضحت الشركة ، أنه تم انتاج نحو 382 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ، أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي بعد توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج والاسعار العالمية مؤكدا ان هذه الاسعار تحقق توازن بين تكلفة الانتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وأضاف ، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد ، لافتا إلي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الإستهلاك مشيرا إلى أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلي بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه قال اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه مستهدف استلام نحو 8 مليون طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر .

كان قد وجه وزير التموين رؤساء ‏ادارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفاً ان المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام باجراءات ميسرة ، واشار الى ان ‏انتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطي ما يصل الى الـ 90% من الاستهلاك المحلي من هذه ‏السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيراً الى ان الوزارة تضخ ‏كميات تصل الى 120 الف طن من انتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل الى ‏‏4 الاف طن سكر يومياً.‏