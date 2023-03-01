اليوم السابع
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وزير الرى: تطوير التطبيقات لمتابعة الخطة الاستثمارية وحصر أملاك الوزارة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:47 م
وزير الرى: تطوير التطبيقات لمتابعة الخطة الاستثمارية وحصر أملاك الوزارة جانب من الاجتماع
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت وذلك فى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى .
 
 وكلف سويلم بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات، وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل .
 
وأوضح سويلم أن هذه التطبيقات تشتمل على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر  قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
 
 
 
 

وزير الرى

الخطة الاستثمارية

مجلسى النواب والشيوخ

شبكة الترع




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