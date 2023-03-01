وزير الرى: تطوير التطبيقات لمتابعة الخطة الاستثمارية وحصر أملاك الوزارة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري ، اجتماعاً لمتابعة موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت وذلك فى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى .

وكلف سويلم بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات، وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل .

وأوضح سويلم أن هذه التطبيقات تشتمل على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.