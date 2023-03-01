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كيف تستخرج شهادة فحص المقبلين على الزواج؟

الأربعاء، 01 مارس 2023 02:50 م
كيف تستخرج شهادة فحص المقبلين على الزواج؟ وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن عملية استخراج الشهادة الطبية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج  تبدأ بالتوجة لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا يشترط التقيد بوجود الطرف الأخر أثناء الفحص مضيفة أنه يتطلب وجود بطاقة الرقم القومى مشيرة إلى أنه يتم دفع رسوم استخراج الشهادة بواقع 220 جنيها.

وتابعت يتم التوجة إلى غرفة تسجيل البيانات لتسجيل نتائج الفحص وملء الاستبيان الخاص بفحص الصحة النفسية وقالت : يجب الحرص على ترك رقم التليفون المحمول حيث يتم ارسال الرسالة النصية على رقم الهاتف للحضور لإستلام الشهادة المدون بها نتائج التحليل خلال 14 يوما من تاريخ الفحص الطبى .

واستكملت الوزارة: يتم التوجة إلى غرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة وتابعت : على الشخص المفحوص التأكد من استلام كارت المتابعة والاحالة وكتيب التوعية الخاص بمبادرة فحص المقبلين على الزواج ثم بعد ذلك التوجة لاجراء التحاليل.


الصحة

فحص المقبلين على الزواج

شهادة الفحص الطبى

اليوم السابع بلس



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