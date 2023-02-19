حصاد الوزارات.. الصحة: "فيروس ماربورج" لا يوجد له لقاح مضاد حتى الآن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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