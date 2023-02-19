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حصاد الوزارات.. الصحة: "فيروس ماربورج" لا يوجد له لقاح مضاد حتى الآن

الأحد، 19 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: "فيروس ماربورج" لا يوجد له لقاح مضاد حتى الآن وزارة الصحة
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

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فيروس ماربورج

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