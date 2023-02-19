الصحة توجه رسائل مهمة لتجنب الاكتئاب فى فصل الشتاء.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح للتغلب علي الاكتئاب في فترة الشتاء والتى تضمنت ضرورة الابتعاد عن:-

1- السكر والمواد المحفوظة والملونة.

2- المعجنات والدقيق الأبيض.

3- اللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

4- يجب تناول الأسماك والشوكولاته ولكن بدون كميات كبيرة.

وكانت قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن حملات التوعية بأضرار التدخين حيث تم توزيع عدد من مطبوعات التوعية بأضرار التدخين، موضح بها عيادات الإقلاع عن التدخين التي تقدم الخدمة العلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن المخطط أن يمتد نشاط الحملة ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.