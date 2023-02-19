القاهرة تستعد لافتتاح منفذى سلع مخفضة بشارع الفيوم وأمام مترو حدائق المعادى

كتب سيد الخلفاوى

تحرص محافظة القاهرة ، على الاستمرار في افتتاح المزيد من المنافذ الثابتة بنطاق أحيائها، وبالمتابعة المستمرة للتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

وفى السياق تتابع المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كافة الجهود المبذولة، لافتتاح أكبر عدد من المنافذ الثابتة لتشمل كافة أحياء المنطقة الجنوبية، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا والحيوية، وذلك على مدار اليوم للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لدخولها الخدمة، وتوفير السلع لأكبر عدد من المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة المواطن اولا بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفي إضافة جديدة للمنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، جاري حاليا التجهيز لافتتاح منفذ شارع الفيوم وبشارع 9 امام محطة مترو حدائق المعادي بنطاق حي دار السلام تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين وامداده بالسلع الغذائية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة تتنوع ما بين الزيوت ، والأرز ، والسكر ، والخضروات والفاكهة ، ومنتجات الألبان ، واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الاسر المصرية .