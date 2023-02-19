وزيرة البيئة تتوجه إلى الأردن لبحث فرص الاستثمار فى حماية الطبيعة

كتبت ـ منال العيسوى

توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية، تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين، لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بدعم الاستثمار البيئي والمناخى خلال تلك الفترة، وتوفير حزم للاستثمار في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجانبين المصري والأردني سيبحثان سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها من خلال إنشاء حديقة حيوانات برية، بالتعاون مع الأردن، وإشراك القطاع الخاص على غرار الحديقة البرية بمحمية المأوى الأردنية، بهدف تشجيع السياحة البيئية المعتمدة على الحفاظ على الكائنات البرية مع دمج المجتمعات المحلية في عمليات صون الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروعات الاستثمارية القائمة على الطبيعة والحفاظ عليها تعتبر من أهم المشروعات التى تشجع السياحة البيئية على مستوى العالم، بخلاف أنشطة السياحة البيئية التقليدية القائمة على الأنشطة البحرية مثل الاسنوركلينج والغوص.

وخلال الزيارة ستقوم د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بعقد عدد من اللقاءات مع المسئولين الأردنيين، وزيارة ميدانية لمحمية المأوى للطبيعة والبرية الواقعة بمحافظة الجرش بشمالى الأردن، للتعرف على كيفية انشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها وآليات دمج المجتمع المحلي في صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم قد عقدا أول اجتماعاتهما مع المسئولين عن محمية المأوى الأردنية بمطار عمان.