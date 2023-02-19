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خليك واعى..لا صحة لتخفيض مستحقات تكافل وكرامة رغم الأزمة العالمية (إنفوجراف)

الأحد، 19 فبراير 2023 01:59 م
خليك واعى..لا صحة لتخفيض مستحقات تكافل وكرامة رغم الأزمة العالمية (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

أكدت وزارة التضامن، أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها، دون أي انتقاص أو تخفيض لقيمتها، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

وأضافت الوزارة أنه تمت زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وناشدت التضامن الاجتماعي المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

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