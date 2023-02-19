"الجيزة" تفتتح معارض أهلا رمضان بالمنيب والبدرشين والعياط وتخفيضات تصل 30%

كتبت - مرام محمد

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، 3 معارض أهلا رمضان ضخمة للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المعارض سيتم افتتاحها لاستقبال المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار محافظ الجيزة ، إلى أن المعارض المقرر افتتاحها، اليوم، تقع بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين علي مدار اليوم.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.