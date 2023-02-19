مرصد الأزهر يحذر من اشتعال الوضع فى القدس جراء الإرهاب الصهيونى المتواصل

كتب لؤى على

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الإجراءات الأخيرة ضد الفلسطينيين، ما هى إلا إرهاب صهيوني، محذرًا من اشتعال الوضع في القدس المحتلة جراء السياسات الصهيونية المتطرفة التي تأتي بعد تصدي الفلسطينيين لخطط الاحتلال الخبيثة وإفشال مساعيه لضم القدس الشرقية إلى سيادته، وتهويدها وفرض السيادة الصهيونية عليها.

وكانت أحياء القدس الشرقية بما فيها مخيم شعفاط، والعيسوية، وعناتا، وجبل المكبر والرام، فجر اليوم الأحد، قد أعلنت العصيان المدني، تنديدًا بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تشمل القتل والاعتقالات اليومية وهدم المنازل وتشريد أهلها، فضلًا عن الاعتداءات اليومية على حاجز شعفاط العسكري.

وقد أُغلقت مداخل أحياء القدس الشرقية، من الساعة الثالثة فجرًا، ودارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، والتي لا تزال مستمرة.

في المقابل، أصدر وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، تعليماته إلى شرطة الاحتلال بمواصلة النشاط الأمني في القدس الشرقية، وعدم التسامح مطلقًا مع أهلها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.