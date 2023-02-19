الزراعة تتابع حصر مساحات القمح وتطمئن على الزراعات الشتوية بالفيوم والشرقية

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المحاصيل الشتوية وخاصة القمح ، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الشتوية.

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

‏

وأكد رئيس قطاع الخدمات على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بجولة تفقدية لمحافظة الشرقية، تابع خلالها المحاصيل الشتوية والقمح، يرافقه المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وشملت الجولة متابعة محصول القمح ومراجعة المساحات المزروعة بالمحصول ومقارنة الحصر الورقي بالحصر الفعلي على الطبيعة، حيث تعد الشرقية أكبر محافظة في زراعة القمح على مستوى الجمهورية.

وقال يوسف، إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.

ويواصل قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية زيارة المحافظات المختلفة لمتابعة القمح في هذه الفترة المهمة من عمر المحصول، وأيضا تدقيق المساحات المزروعة بالقمح على أرض الواقع.