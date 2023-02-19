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وزير التموين: افتتاح 341 معرض "أهلا رمضان" وطرح السلع بتخفيضات 30%

الأحد، 19 فبراير 2023 03:10 م
وزير التموين: افتتاح 341 معرض "أهلا رمضان" وطرح السلع بتخفيضات 30% الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، ‏بالاضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت ‏المركز الأول في عدد المعارض بواقع يصل الى 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بني سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادي الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.
 
واشار التقرير إلى أن الأسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه ، ‏والارز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120جنيها، وطبق ‏البيض 86 جنيها.
 
وقال احمد كمال معاون معالي الوزير والمتحدث ‏الرسمي ان التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين ‏الـ 25% وصولا إلى الـ 30%، وأن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك فى المعارض ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة، وأن المعارض تتم تحت رقابة ‏تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار ‏المقررة لذلك.‏

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