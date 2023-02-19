وزير التموين: افتتاح 341 معرض "أهلا رمضان" وطرح السلع بتخفيضات 30%

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، بالاضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت المركز الأول في عدد المعارض بواقع يصل الى 71 معرضا، تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بني سويف بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم الوادي الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 معارض والسويس 2 من المعارض.
واشار التقرير إلى أن الأسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيها والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه ، والارز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120جنيها، وطبق البيض 86 جنيها.
وقال احمد كمال معاون معالي الوزير والمتحدث الرسمي ان التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين الـ 25% وصولا إلى الـ 30%، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك فى المعارض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة، وأن المعارض تتم تحت رقابة تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار المقررة لذلك.
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