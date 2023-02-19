غلق كلى لمحور الأوتوستراد.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة الطبقة الأسفلتية، وإعادة الرصف بمحور الأوتوستراد، ما يستلزم الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد، بدايةً من مدخل حلوان "أمام مقبرة السيارات" حتى منطقة بين الجبلين "أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو"، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19/2/2023 ولمدة (أربعين يوماً).. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق حلوان بدايةً من أمام مقبرة السيارات تجاه محور الأوتوستراد، يسلك يميناً طريق امتداد 15 مايو والسير لمسافة (2400متر) فيساراً، والعودة لمحور الأوتوستراد أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.