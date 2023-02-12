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أخبار 24 ساعة.. الصحة: توفير كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين

الأحد، 12 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: توفير كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين وزارة الصحة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
الصحة: إعطاء 100 مليون و917 ألف جرعة من لقاح كورونا للمواطنين حتى الآن
 
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ويجب ارتداء ملابس ثقيلة
 
متحدث التعليم: نتخذ إجراءات صحية لمكافحة العدوى فى المدارس ومراجعتها دوريا
 
الصحة: توفير كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين
 
القومى للبحوث الفلكية: استحالة حدوث زلزال مدمر بالبحر الأحمر
 
الأرصاد: سقوط أمطار على مناطق بالقاهرة الكبرى وأجواء باردة بكافة الأنحاء

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