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الصحة: إعطاء 100 مليون و917 ألف جرعة من لقاح كورونا للمواطنين حتى الآن

السبت، 11 فبراير 2023 06:23 م
الصحة: إعطاء 100 مليون و917 ألف جرعة من لقاح كورونا للمواطنين حتى الآن لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أنه تم إعطاء 100 مليون جرعة و917 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.
 
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registrationلتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تسهم فى حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

لقاح كورونا

الطب الوقائى

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس



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