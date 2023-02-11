متحدث التعليم: نتخذ إجراءات صحية لمكافحة العدوى فى المدارس ومراجعتها دوريا

محمد شعلان

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، أن الفصل الدراسي الثاني بدأ اليوم في 12 محافظة، وغدا ينطلق الفصل الدراسي في باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم عقد اجتماعات لاستعراض كافة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن من أبرز التوجيهات الوزارية تشديد الرقابة على الغياب اليومي وانتظام الدراسة، واستلام الكتب من اليوم الأول لكافة المراحل التعليمية، والانتهاء من حركة التنقلات التي كان متقدم عليها المعلمين الملتحقين من مسابقة الـ30 الف معلم.

وعن مكافحة العدوى والإجراءات الصحية، قال: "اتخذنا إجراءات خلال ظهور الفيروس المخلوي، وكان في توجيهات مشددة وقتها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على وجود الطبيب أو الزائرة الصحية، والتأكد من نظافة الفصول، وهذه إجراءات شغالة ومعلن عنها من 3 شهور، ويتم مراجعتها بشكل دوري في حال ظهور أي أعراض على طلاب".