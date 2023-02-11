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إنجاز 96% من قوائم الانتظار بمستشفيات جامعة بنها ضمن المبادرة الرئاسية

السبت، 11 فبراير 2023 01:36 م
إنجاز 96% من قوائم الانتظار بمستشفيات جامعة بنها ضمن المبادرة الرئاسية أطباء مستشفى جامعة بنها
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المستشفيات الجامعية في المساهمة بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.
 
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن مستشفيات جامعة بنها حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مشيرًا الى أنه تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 2445 مريضًا بنسبة 96.37 %، وسيتم إجراء الجراحات المُتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحًا أن العمليات شملت مختلف الأقسام والتخصصات الطبية ومنها (الرمد، وجراحة القلب والصدر، والعظام، وجراحة الأورام، وقسطرة القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية والقسطرة المُخية).
 
وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية قامت بإجراء 767 عملية قسطرة للقلب من إجمالي 830 حالة تشملها قوائم الانتظار، كما تم إجراء جراحات في المخ والأعصاب لعدد 275 مريضًا من إجمالي 368 حالة، وكذلك إجراء 491 حالة رمد من إجمالي 586 حالة مرضية، كما تم إجراء 35 جراحة قلب وصدر من إجمالي 47 حالة، واجراء 129 جراحة عظام من 196 حالة وإجراء 277 حالة أورام من 344 حالة، وإجراء 61 حالة جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية من إجمالي 72 حالة، وكذلك إجراء جراحة لقسطرة مُخية من إجمالي حالتين فقط كانتا على قوائم الانتظار.
 
وأكد د. جمال سوسة حرص جامعة بنها على توفير كافة سُبل الرعاية الصحية للمرضى المُترددين على المستشفيات الجامعية، والقضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها، مشيدًا بجهود كافة القيادات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وفرق التمريض والجهاز الإداري، والتي ساهمت في إنجاز 96.37% من قوائم الانتظار المُسندة للمستشفى الجامعي.

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