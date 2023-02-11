اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك واعى.. لا صحة لغلق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

السبت، 11 فبراير 2023 01:14 م
خليك واعى.. لا صحة لغلق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير خليك واعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لإغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة مُشددةً على أن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال كافة زائريه بشكل طبيعي دون إغلاق، على أن يستمر العمل فيه بالتوازي مع المتحف الكبير، باعتباره أحد المعالم ‏الأثرية العالمية، حيث تم اعتماد المتحف المصري بالتحرير على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافاً بقيمة المتحف للتراث العالمي، مُشيرةً إلى أنه تم تطويره وإعادة تأهيله للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

خليك واعى

 


خليك واعى

المتحف المصري بالتحرير

المتحف الكبير

الشائعات

مواجهة الشائعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة