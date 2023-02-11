الكهرباء تناشد مواطني "المنوفية والغربية والقليوبية" عدم الاقتراب من المهمات

ناشدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، المواطنين بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات (الغربية - المنوفية - القليوبية)، بتوخى الحذر وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إلانارة والأكشاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار حرصًا على سلامة الأرواح .

وأعلنت الشركة عن جاهزية فرق الطوارئ والصيانة بكافة القطاعات التابعة للشركة على مدار اليوم لسرعة حل جميع الشكاوى والأعطال واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.