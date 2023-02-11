اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات قليلة

السبت، 11 فبراير 2023 02:36 م
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات قليلة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى ستكون على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-الغربية-المنوفية-الدقهلية ) ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( بورسعيد ).
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة  على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17  درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: سحب كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

السبت، 11 فبراير 2023 11:50 ص

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى فى فترة المساء.. فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 11:08 ص

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بجميع أنحاء الجمهورية الساعات المقبلة.. فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 04:00 ص

الأرصاد لبرنامج صباح الخير يا مصر: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية

الجمعة، 10 فبراير 2023 10:17 ص

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 10 فبراير 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة