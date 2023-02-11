الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات قليلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى ستكون على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-الغربية-المنوفية-الدقهلية ) ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( بورسعيد ).