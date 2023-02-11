اليوم السابع
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وفد وزارة الزراعة السعودية يزور حقول الكينوا بمشاركة مركز بحوث الصحراء

السبت، 11 فبراير 2023 04:20 م
وفد وزارة الزراعة السعودية يزور حقول الكينوا بمشاركة مركز بحوث الصحراء وفد وزارة الزراعة السعودية يزور حقول الكينوا
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الدكتور أيمن بدران رئيس وحدة تربية النبات بقسم الأصول الوراثية بمركز بحوث الصحراء ممثلا للمركز، قام بجولة زراعية مع وفد سعودى من مديريات الزراعة والبيئة والمياه فى المملكة العربية السعودية للعديد من المحاصيل المتنوعة، وتم عمل زيارات لحقول الكينوا والبرسيم المصرى والقمح وغيره من محاصيل الخضر ونباتات الزينة بمشاركة الجهات البحثية متمثلة فى مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث فى وجود نخبة من الباحثين المصريين وتمثل الهدف من الزيارة فى تأهيل الكوادر الفنية لتنمية وتطوير التركيبة المحصولية لبعض المحاصيل الاستراتيجية .
 
 
وتم خلال الجوله عمل محاضرة عن أهمية محصول الكينوا والبرسيم المصري في الحقل وتم فيها استعراض أهم الممارسات من الزراعة حتي الحصاد على البرسيم المصري والقمح واهم طرق الزراعة المتبعة والحديث باستفاضة عن زراعة الكينوا في مصر ودور مركز بحوث الصحراء  في نشر هذا المحصول في مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة مثل المركز الدولي للزراعات الملحية  في دبي وكذلك جامعة الملك فيصل بالسعودية وقد تم عرض كل ما يتعلق بمحصول الكينوا  من حيث تحمله للظروف البيئيه المعاكسه وكذا من حيث قيمته الغذائية والصحية والدور الذي يمكن أن يشكله كنبات يمكن زراعته في الأراضي الصحراوية والمردود الاقتصادي للدولة كما تم توزيع نشرات إرشادية .
 
وجاءت أهم التوصيات  في  التركيز علي أهمية اعاده فهم التركيب المحصولي بشكل يتوائم مع ظروف التغيرات المناخية من حيث الاصناف ومواعيد الزراعه وبرامج التسميد والمكافحة الحيوية والتعاون في زراعة وتوطين  محصول الكينوا كنبات واعد في ظل التغيرات المناخية و تبادل أنواع التطور المعرفي بين الجانب المصري والسعودي في شتي المجالات المتعلقه بالزراعة.
 
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جانب من الزيارة
 
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وفد وزارة الزراعة السعودية يزور حقول الكينوا
 
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زيارة الوفد السعودى
 

 


السعودية

الزراعة

مركز بحوث الصحراء

التغيرات المناخية

القمح



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