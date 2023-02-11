اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق متحف التحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

السبت، 11 فبراير 2023 01:00 م
أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق متحف التحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الرئيس السيسى يستقبل رؤساء البرلمانات العربية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

 
 

الحكومة تنفى إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من  أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تشمل 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
 

"الإسكان" تُعلن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بعمارات نماذج "الداليا - النرجس - عصفور الجنة"، بمساحات (71.68 م2 - 56.44 م2 - 46.55 م2)، بالقطعة 75 جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الإثنين 20 فبراير الجاري.
 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ20 ألفا و665 قتيلا و80 ألفا و88 مصابا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.

 

هزات ارتدادية تصل لـ 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب مناطق تركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا، بالإضافة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 4 درجة مركزها كهرمان ماراش، وهزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان.

 

مصرع 18 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انزلاق للتربة بعد أمطار غزيرة وسط بيرو

أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها إلى سقوط 18 ضحية و17 جريحاً بينما ما زال 20 شخصاً مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني، الجمعة.
 

بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بطابور الصباح وتحية العلم

شهدت المدارس التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت 11 فبراير الجارى، توافد كبير من الطلاب فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث حرصت المدارس على استقبال طلابها وتنظيم طابور الصباح وترديد النشيد الوطنى والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتحية العلم، كما استعدت المدارس لاستقبال جميع الطلاب غدا الأحد فى ثان أيام الفصل الدراسي الثاني.
 

انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات ويستمر حتى 1 يونيو

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

أمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة الكبرى.. الصغرى بالعاصمة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة  على السواحل الشمالية، وللدفء على  جنوب سيناء ، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  شديد البرودة على جنوب البلاد.
 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلامنجو.. الشحات وتاو وكهربا فى الهجوم

يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، (بتوقيت القاهرة)، على ملعب طنجة بالمغرب.

 

 


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