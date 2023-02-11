أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق متحف التحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل رؤساء البرلمانات العربية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.
الحكومة تنفى إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر
"الإسكان" تُعلن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام بمدينة 6 أكتوبر
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ20 ألفا و665 قتيلا و80 ألفا و88 مصابا
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.
هزات ارتدادية تصل لـ 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب مناطق تركية
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا، بالإضافة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 4 درجة مركزها كهرمان ماراش، وهزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان.
مصرع 18 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انزلاق للتربة بعد أمطار غزيرة وسط بيرو
بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بطابور الصباح وتحية العلم
انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات ويستمر حتى 1 يونيو
حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
أمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة الكبرى.. الصغرى بالعاصمة 9 درجات
التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلامنجو.. الشحات وتاو وكهربا فى الهجوم
يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، (بتوقيت القاهرة)، على ملعب طنجة بالمغرب.
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