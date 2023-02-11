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علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2022 (إنفوجراف)

السبت، 11 فبراير 2023 04:00 م
علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2022 (إنفوجراف) علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2022

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف العلاج على نفقة الدولة، موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه المظلة بلغ عام 2022 نحو 2 مليون مريض، بواقع 3.5 مليون قرار، في تخصصات منها الباطنة، والأورام، والعظام، والمخ والأعصاب، والجراحة، وأمراض الدم، والعيون، والجلدية، بتكلفة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه. 

علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2022
علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2022
 
عرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحي، و67 ألف إجراء دوائي، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.     
 
ولفت الوزير، إلى أن التدخلات الطبية ضمن المبادرة تضمنت إجراء نحو 504 آلاف قسطرة قلب، و 69 ألف جراحة قلب مفتوح، و 86.3 ألف جراحة مخ وأعصاب، و84.8 ألف جراحة مفاصل، و نحو 600 ألف جراحة رمد، و 102.9 ألف جراحة أورام، و 954 حالة زراعة كبد، و 601 حالة زراعة كلى، ونحو 6 آلاف حالة زراعة قوقعة، و 6 آلاف حالة قسطرة مخية، و 13.4 ألف قسطرة طرفية. 

العلاج على نفقة الدولة

نفقة الدولة

وزارة الصحة



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