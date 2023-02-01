أخبار × 24 ساعة.."التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحها على البطاقات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
محافظة الجيزة تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. فيديو
الحكومة تعلن استخدام مبنى مجمع التحرير فندقا.. ومقر وزارة الداخلية مجمعا خدميا
"التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات
التعليم تعلن إعداد الإطار العام لمناهج الإعدادية.. وتؤكد: امتداد للابتدائية
التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمطروح وكفر الشيخ والمنوفية
"الأوقاف" تعلن شروط مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس.. إنفوجراف
وزير الرياضة يتابع تسجيل الموظفين للبصمة الإلكترونية بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
التعليم: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا و140 درجة للترم الأول
الصحة: 10 آلاف منشور توعوى على منصات الوزارة خلال العام الماضى
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات عمل الوزارة
الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لشراء القمح لتأمين المخزون الاستراتيجى
الصحة: مريض السكر والضغط بحاجة لفحص دم وبول للاطمئنان على الكلى كل 3 أشهر
وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الطوارئ بالمحافظات تحسبا للطقس السيئ
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات
تعرف على موعد إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوى 2023 فى محافظة الجيزة
وزير التعليم يستقبل وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية لبحث تعزيز التعاون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة