"التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 35 ألف طن زيت خام صب وأن الكمية تتضمن 29 ألف طن زيت خام صب مستورد (والوصول في الفترة من 25 فبراير إلى 20 مارس المقبلـ و 6 آلاف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه والوصول في الفترة من 1 إلى 30 مارس المقبل، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز الأرصدة من زيت الطعام لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30 %.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض اهلا رمضان بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين ويقرب مخزون زيت الطعام من 6 أشهر والأرز يتجاوز 6 أشهر، كذلك يوجد مخزون من سلع السكر تكفى لعدة أشهر، بجانب أيضا إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب، كما سيتم المحلى من البنجر اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.

وتشهد معارض "أهلا رمضان"، إقبالا كبيرا على اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر الكيلو 135 جنيها واللحوم البلدى الطازجة تتراوح أسعارها ما بين 150 و160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم الضأن الطازج بـ 165 جنيها، وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو والمكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها، وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 1 لتر من 47 إلى 49 جنيها وعبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها وطرح عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيها وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، كما يتم طرح كرتونة البيض بسعر 80 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.